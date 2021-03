Dj Netsky onder vuur na filmpjes over ceremoniële dans van Maori's: “Ik schaam me”

TV Jean-Pier­re vertelt in ‘Alloo’ over zijn poging tot doodslag: “Twee pistolen gepakt en bij die persoon binnenge­gaan”

17 maart Luk Alloo (57) spreekt vanavond in een nieuwe aflevering van ‘Alloo’ met drie getuigen die enorme klappen hebben moeten incasseren. Een daarvan is Jean-Pierre (60) die door één tegenslag heel ver weggeduwd werd. Ondanks alles blijft hij positief in het leven staan. Op de vraag of hij in de gevangenis heeft gezeten, antwoordt hij: “Ja, voor poging tot doodslag.”