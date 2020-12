Dj Makasi gaat in Thailand als eerste Belg terug aan de slag: "Mij in België verder laten ketenen door corona? Ik dacht het niet”

Hij heeft gelukkig een mooie kamer op de twintigste verdieping van het The Landmark Hotel op de drukke Sukhumvit Road in Bangkok, want gedurende veertien dagen is dit ongeveer alles wat Yannick ‘Dj Makasi’ Beloy (30) van Thailand te zien krijgt. Geen ergernissen over het chaotische verkeer, geen exotische geuren die hem tegemoet komen van duizenden eetstalletjes, geen impromptu bezoek aan een 7/11 en al zeker geen contact met andere mensen: Yannick moet er wat voor over hebben om vlak voor Kerstmis z’n tournee in Thailand te mogen starten. “Natuurlijk is het niet leuk dat ik twee weken lang vast zit in een quarantainehotel, maar ik weet waarom ik dit doe”, legt de broer van Tatyana Beloy uit wanneer we ons gesprek starten via Google Meet. “Toen het coronavirus toesloeg in België, werden al mijn shows gecanceld. Ik had zoveel toffe optredens in het verschiet, en plots waren die allemaal weg. Zonder overdrijven: ik heb me in België negen maanden lang slecht gevoeld omdat ik geen vooruitzichten had.”