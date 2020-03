Dj-koppel Dimitri Vegas en Anouk Matton klaar voor volgende stap: “We willen graag kinderen” BDB

Bron: HBVL 1 Showbizz Dimitri Vegas (37) en Anouk Matton (27) zijn klaar voor de volgende stap in hun relatie. De twee zijn intussen 5 jaar samen en 2,5 jaar getrouwd. “We willen graag kinderen, maar we weten nog niet waar we ons willen settelen”, vertelt het koppel in Het Belang Van Limburg.

De dj’s hebben allebei een drukke agenda. Wanneer ze tijd met elkaar doorbrengen doen ze dat het liefst rustig thuis. “Samen in de jacuzzi zitten, dat is heerlijk ontspannend”, lacht Anouk. “Of we gaan naar de cinema, gaan lekker uit eten, koken voor elkaar of kijken een filmpje thuis... Gewoon van die typische dingen die alle koppels graag doen.”

De tortelduiven hebben nog geen idee hoe hun leven er over vijf jaar zal uitzien. “Vooral onze woonplaats is nog een ongoing conversation”, vervolgt Dimitri. “Enerzijds wil ik een acteercarrière opbouwen en dan lonkt Los Angeles. Daar heb ik een grote kennissenkring, maar het is niet de plek waar we kinderen willen grootbrengen. Ibiza in de winter is dan weer uitgestorven en in België zie ik mezelf ook niet echt wonen. We willen dus wel kinderen, maar we weten niet waar. Het kan nog alle kanten uitgaan.”