DJ-duo Viktor Verhulst & Kobe Ilsen wil af van BV-act-imago: “We snappen de kritiek, maar geef ons een eerlijke kans”

Ruiter verliest controle tijdens kronings­pro­ces­sie en crasht het publiek in

Werk nooit met kinderen of dieren, is de welbekende leuze in showbizz. Maar als je deelneemt aan de kroningsprocessie, is dat laatste moeilijk te vermijden. Maar liefst 4.000 militairen namen deel aan de stoet die van Westminster Abbey naar Buckingham Palace ging, velen van hen te paard. En die gedroegen zich niet altijd even perfect: één van de dieren raakte zo in paniek dat het steigerde, door de nadarhekken crashte en het publiek in viel. Voor zover geweten raakte gelukkig niemand gewond.