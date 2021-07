Dj Diplo beschuldigd van seksueel misbruik

TV Trainer neemt het op voor aapje uit ‘Friends’ na uitspraken David Schwimmer: “Hij had duidelijk een probleem”

7 juli Tijdens de ‘Friends’-reünie grapte David Schwimmer (54) dat zijn vervelendste tegenspeler in de serie het aapje was dat Marcel speelde. Die opmerking is behoorlijk in het verkeerde keelgat geschoten bij de trainer van de kapucijnaap, Mike Morris.