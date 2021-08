Dizzee Rascal aangeklaagd voor mishandeling

“Dylan Mills, 36, uit Sevenoaks, Kent, is aangeklaagd voor mishandeling na een incident in een woning in Streatham op 8 juni”, laat een woordvoerder van de Londense politie weten. “Agenten kwamen ter plaatse, een vrouw was lichtgewond. Behandeling in het ziekenhuis was niet nodig." Wat zijn relatie met de vrouw is, is nog niet helemaal duidelijk.