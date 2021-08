Diva op het podium, tragedie achter de schermen: het woelige leven van Aretha Franklin

Ze was de eerste vrouw die opgenomen werd in de Rock & Roll Hall of Fame, won 18 Grammy Awards en werd maar liefst 44 keer genomineerd voor de prestigieuze muziekprijs. Bovendien kon ze haar carrière bekronen met een ‘National Medal of the Arts’ en een ‘Presidential Medal of Freedom’. Als laatste écht grote wapenfeit mocht ze trouwens ook zingen op de inauguratie van president Obama. Zeggen dat Aretha Franklin een grande dame van de muziekwereld is, is dus allesbehalve overdreven. Maar de zangeres, wiens levensverhaal verfilmd werd in de nieuwe biopic ‘Respect’, had het achter de schermen niet makkelijk.