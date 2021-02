Dit zijn de Vlaamse TikTok-sterren waar uw kinderen naar kijken: “Ik kan er een mooi zakcentje mee bijverdienen”

Op TikTok plaatsen vooral kinderen en (jonge) tieners korte video’s van maximum zestig seconden. Daarin praten ze over wat hen bezighoudt, doen ze een dansje of nemen ze elkaar beet met een zogeheten ‘prank’. In een mum van tijd is de app ongelofelijk populair geworden en sommige gebruikers hebben er zelfs internationale bekendheid mee verworven. Onder hen ook heel wat Vlamingen die op duizenden tot miljoenen volgers kunnen rekenen die dagelijks hun content bekijken. Wat doet die plotse populariteit met hen? We vroegen het aan tien bekende Vlaamse TikTokkers.