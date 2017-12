Dit zijn de vijf beste kerstfilms die geen echte kerstfilms zijn TC

14u50 0 Thinkstock Showbizz Maar dus wel het perfecte alternatief kunnen vormen voor zij die typische kerstfilms te stroperig vinden.

Er valt straks ongetwijfeld niet aan te ontsnappen. Ook de Vlaamse televisiezenders zullen ons de komende weken om de oren slaan met kerstfilms. Als daar zijn: stroperige romkoms, sentimentele drama's over een oude vrek of avontuurlijke kinderfilms met een wit bebaarde en in rood pak gehulde "hohoho" brullende dikkerd in de hoofdrol. Gelukkig zijn er alternatieven voor zij die hier niet echt op zitten te wachten. Filmklassiekers die zich eveneens tijdens de kerstperiode afspelen, maar die allesbehalve volgestouwd zijn met een overdosis kerst. Dit zijn de vijf beste kerstfilms die dus eigenlijk geen typische kerstfilms zijn.

5. Lethal Weapon

ANP Kippa

In de openingsscène klinkt 'Jingle Bell Rock'. In de slotscène zit de familie Murtaugh, samen met Mel Gibsons geflipte personage Martin Riggs, gezellig rond de kerstboom. Maar wat er zich tussendoor afspeelt heeft weinig met kerst te maken.

4. Iron Man 3

ap

Heel het verhaal speelt zich af tijdens de kerstperiode, Iron Man koopt Pepper een gigantische beer als kerstcadeau en de superheld verstopt zich een tijdje in een onooglijk dorpje dat feestelijk is gedecoreerd. De rest van de film heeft echter geen kerstbal met de feestdagen te maken.

3 Gremlins

Kos

Een vader koopt in Chinatown een schattig beestje als kerstcadeau voor zijn zoontje. Maar wanneer er een drupje water op het hoofd van het schattig wezentje valt, kom je abrupt van kerst in Halloween terecht.

2 Batman Returns

RV

Gotham City verkeert in kerstmodus. De kerstverlichting wordt officieel aangestoken en de decors zijn in sneeuw en ijs gehuld. Catwoman wil Batman zelfs kussen onder de maretak. Maar verder worden er geen cadeautjes, maar wel veel klappen uitgedeeld.

1. Die Hard

Die Hard

De film begint met een kerstfeestje op kantoor op de dag voor Kerstmis. Maar dan loopt het grondig fout en moet Bruce Willis redding brengen. Met veel grof geschut. Vergeet 'merry christmas' of zelfs 'ho ho ho'. De kerstboodschap in deze film is eerder het iets minder warme 'Yippee-ki-yay, MTF'.