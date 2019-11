Dit zijn de supersportwagens van tv-kok Gordon Ramsay Erik Kouwenhoven

15 november 2019

06u13

Bron: AD.nl 3 Showbizz De Britse tv-kok Gordon Ramsay (53) heeft voor één keer bijna al zijn supersportwagens naar het circuit gehaald. Zijn collectie is net zo smakelijk als zijn gerechten en omvat peperdure Ferrari's, Porsches en McLarens.

In een recente YouTube-video van zijn eigen kanaal rijdt de grofgebekte tv-kok met enkele modellen uit zijn privécollectie, waaronder zijn persoonlijke favoriet, een Ferrari. De video van zijn circuitdag op het Britse Brands Hatch is op YouTube al meer dan een 1,2 miljoen keer bekeken.

In het filmpje, met als grappig bedoelde titel Is Gordon Ramsay de volgende Lewis Hamilton? worden drie auto’s behandeld. Maar we spotten op de achtergrond ook een Aston Martin DBS Superleggera, een BAC Mono en vijf Ferrari’s: een 488 GTB, een F355 Spider, een F575 Superamerica, een 812 Superfast en een F12 TDF.

Ramsay (53) trapt de dag af met een rondje in zijn McLaren Senna. Hij komt zichtbaar onder de indruk tevoorschijn uit de limited edition hypercar en stapt vervolgens direct over op zijn Porsche 918 Spyder. Hij eindigt vervolgens in zijn Ferrari LaFerrari Aperta.