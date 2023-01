Dit zijn de must-see Vlaamse films van 2023 volgens regisseur Jan Verheyen

Royalty KIJK. Koning Filip en koningin Mathilde nemen afscheid van Paus Benedictus XVI

Koning Filip (62) en koningin Mathilde (49) wonen donderdag de uitvaart van de overleden emeritus paus Benedictus XVI bij. Zij zaten naast elkaar tijdens de uitvaartceremonie op het Sint-Pietersplein en namen samen afscheid. De 95-jarige Benedictus, in Duitsland geboren als Joseph Aloisius Ratzinger, overleed op 31 december. Hij trad in 2013 vanwege gezondheidsredenen af, als eerste paus in zo’n zeshonderd jaar. Daarna woonde hij in een klooster in Vaticaanstad en trad hij zelden in de openbaarheid. De uitvaart begon donderdagochtend nadat de doodskist uit de Sint-Pietersbasiliek naar het plein ervoor werd gedragen. Hier waren vele duizenden mensen bijeengekomen.

