Dit zijn de kandidaten voor ‘Klopjacht Celebs’: “We hebben zin in een uitdaging”

Celebrities Amerikaan­se band The Offspring ontsnapt aan drama wanneer auto in brand vliegt op autostrade

De band The Offspring is aan een drama ontsnapt nadat hun auto op de snelweg in brand vloog. De Amerikaanse groep toert momenteel door Canada. Onderweg naar hun optreden in Rimouski, Quebec, raakte een onbekend voorwerp het voertuig. Als gevolg stond de auto enkele seconden later in brand. Alle inzittenden ontsnapten aan het vuur, maar voorwerpen zoals paspoorten en laptops, moesten eraan geloven. De band heeft die avond wel nog opgetreden zoals gepland.

8 augustus