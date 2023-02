Dit zijn de eerste drie boeren uit het nieuwe seizoen ‘Boer zkt Vrouw’: “Ik geloofde niet in liefde op het eerste gezicht, nu begin ik te twijfelen”

tvCathy, Stef en Raphaël zijn de eerste drie boeren die hun identiteit hebben prijsgegeven in een nieuw seizoen ‘Boer zkt Vrouw - Blind Verliefd’. De drie zijn in de eerste aflevering van dit vijftiende seizoen al flink beginnen daten en maakten een eerste selectie. Volgende week maken Koeienboer Jef en FrambozenboerKevin hun identiteit bekend.

Een hele colonne mannen zakte af naar Cathy’s boerenspeeltuin in Sint-Joris-Winge. Stuk voor stuk waren haar aanbidders onder de indruk van zowel de présence van Cathy (37), als haar bruisende persoonlijkheid. Van “Schoon madamtje”, “Een droomvrouw: mooi, open, joviaal, beter kan ik me echt niet wensen”, tot “Dat die nog niemand heeft, daar stond ik echt van versteld. Zij moet er toch aan elke vinger tien hebben?”: het regende mooie reacties bij de mannen die Cathy in levende lijve mochten ontmoeten.

Volledig scherm Cathy © VTM

Ook Cathy zelf was onder de indruk, vooral in één iemand in het bijzonder: “Toen ik Björn zag, werd mijn aandacht echt helemaal naar hem gezogen. Ik voelde heel felle aantrekking, al vanaf de eerste seconde. Echt zot. Voor Björn voel ik toch al wat kriebels. Of ik geloof in liefde op het eerste gezicht? Voor vandaag zou ik daar neen op gezegd hebben, maar nu begin ik daar toch aan te twijfelen”, biechtte Cathy giechelend op aan Dina Tersago. Dries, Kristof, Rafaël, Jonas en Kenny, de 5 andere mannen die Cathy uitkoos voor de volgende date-dag, zijn gewaarschuwd.

Stef

Volledig scherm Stef © VTM

Ook Stef (29) uit Lier kwam eindelijk te weten hoeveel en vooral wélke vrouwen zich in dit blind liefdesavontuur willen storten. “Wat ik wil? Ook een Dina (lacht). Iemand die ik goedgezind kan maken en die positief in het leven staat. Iemand met pit. Om het met mij vol te houden, is dat denk ik wel nodig (lacht).”

Dina is niet meer vrij, maar de 40 andere ravissante dames die afzakten naar de boerderij waar de melkveeboer zijn liefdesnest aan het bouwen is, wél. Die waren aangenaam verrast door het voorkomen van de goedlachse Stef. “Blond haar en blauwe ogen, dat trekt me wel aan”, “Hij is een streling voor het oog”,... De eerste fonkelende oogjes zijn een feit. Stef bouwde de stal om tot datecafé, en met succes: ook al is hij naar eigen zeggen geen held in dat eerste contact met meisjes, na wat tips van Dina had de boer de smaak van het daten snel te pakken. Na het speeddaten had hij nog een verrassing voor zijn dames: een cocktail party. Geen betere manier om de tongen extra los te krijgen. Iets wat Stef alleen maar hielp om te wikken en wegen. Op het einde van de dag besloot hij immers om 9 dames een kettinkje te geven: hun one-way ticket naar de volgende ronde.

Raphaël

Volledig scherm Raphaël © VTM

In Gooik stonden een 20-tal dames te popelen om het ware gelaat van hoefsmid Raphaël (26) te ontdekken. En dat gelaat stond hen duidelijk aan, getuige reacties als “Het is zekere gene misse, ik teken er meteen voor”, “Daar kunnen we wel wat mee” en “Ik zou hem graag eens tegen mijn gilet trekken”. Raphaël is het niet gewoon dat er zo veel vrouwen in rij staan om zijn hart te veroveren, maar hij kan er maar beter aan wennen. Na een dag van daten in zijn caravan, in zijn oldtimer en in de stallen koos Raphaël 6 dames uit om het avontuur mee verder te zetten.