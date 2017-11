Dit zijn de eerste beelden van ‘de nieuwe Benny’ in ‘Familie’ Jolien Boeckx

06u58 1 RV Govert Deploige als Benny Coppens Showbizz Pas vanaf 11 december maakt de ‘Familie’-kijker kennis met de vervanger van Roel Vanderstukken. Maar nu al kunnen wij tonen hoe Govert Deploige eruit ziet in het personage van Benny Coppens.

Actrice Jasmijn Van Hoof (Stefanie, de dochter van Benny in ‘Familie’, red.) toonde vandaag via haar ‘stories’ op Instagram de eerste beelden van Govert Deploige op de set van ‘Familie’. Govert vervangt Roel Vanderstukken tijdelijk, omdat die moet revalideren na zijn zware hartoperatie. ‘De nieuwe Benny’ is overigens geen onbekende in ‘Familie’. Govert speelde al twee keer een gastrol in de soap. In 2009 was hij te zien als Geert Van Loo, een ingenieur die een revolutionair project kwam aanbieden bij VDB Electronics, maar in werkelijkheid een mannetje was van slechterik Xavier Latour. In 2013 dook hij opnieuw op als Wouter Dewynter, een architect die geraadpleegd werd door Véronique Van den Bossche en gevoelens voor haar kreeg.

RV Govert Deploige samen met Ini Massez (Viv) op de set.

RV Govert Deploige samen met Ini Massez (Viv) op de set.