Dit zijn de duo’s die starten in het nieuwe ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ DBJ

19 februari 2020

12u33 11 TV Een cocktail van ‘De beste hobbykok van Vlaanderen’ en ‘Mijn pop-uprestaurant’, dat wordt het nieuwe ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’. Tien hobbykokduo’s strijden onder het oog van topchefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin voor een geldprijs van 50.000 euro. Eerst door te koken, in een tweede fase door een eigen restaurant te openen.

Tien gepassioneerde hobbykokduo’s nodigen elkaar thuis uit voor een driegangenmenu naar keuze en worden beoordeeld door elkaar én door sterrenchefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin. Die tien duo’s worden doorheen de wedstrijd herleid naar vier duo’s, die doorgaan naar de ‘restaurtantfase’.

Verspreid over Vlaanderen openen de vier overgebleven hobbykokduo’s dan een tijdelijk restaurant op een niet-alledaagse locatie. Uiteindelijk wordt één hobbykokduo tot winnaar uitgeroepen en gaat naar huis met een geldprijs van €50.000.

Dit zijn de eerste vijf duo’s die een poging doen het riante geldbedrag binnen te rijven.

Koppel Dries Devrome (35) en Charlotte Verheecke (33) uit Dudzele.

Charlotte en Dries zijn sinds december 2017 samen en nauwelijks een half jaar na hun eerste ontmoeting, trouwden ze voor de wet in België en volgde er later een droomfeest in het Italiaanse Umbrië. Dries werkt op de IT-dienst van een farmaceutisch bedrijf en Charlotte baat een B&B uit. Ze delen een grote passie voor Italië, lekker eten en reizen waarbij ze er een gewoonte van maken om wijndomeinen te gaan bezoeken en heel wat wijn mee te nemen.

Bij zowel Charlotte als Dries zit koken er van kindsbeen in, maar ze hebben wel verschillende interesses. Dries is eerder gespecialiseerd in de Frans-Belgische keuken, Charlotte in de wereldkeuken en patisserie. Ze denken heel vaak na over het opstarten van een zaak en hun deelname aan ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ vormt de ideale test.

Tweelingzussen Deborah Dekrem (30) en Jasmina Dekrem (30) uit Wondelgem.

Twinning and winning! Jasmina en Deborah zijn elkaars spiegelbeeld. Jasmina is linkshandig, Deborah rechtshandig en ook hun moedervlekken zijn gespiegeld. Ze laten groenten steevast de hoofdrol spelen in hun buitenlands geïnspireerde gerechten en houden van duurzaamheid.

De tweelingzussen zijn beiden afgestudeerd in de richting communicatie. Deborah is aan de slag als PR-verantwoordelijke, Jasmina schrijft recepten uit voor een grote warenhuisketen. De liefde voor eten zit er al van kindsbeen in. De zussen komen uit een gezin met 2 (!) tweelingen: 2 meisjes en 2 jongens. Ze zijn extreem perfectionistisch en leggen de lat zeer hoog, vooral voor zichzelf. Ze zijn samen veel sterker dan apart en door hun innig samenwerken, tillen ze hun gerechten naar een hoger niveau.

Vader en dochter Pino Guarraci (59) en Claudia Guarraci (30) uit Genk.

Pino is geboren en getogen in Limburg nadat zijn ouders vanuit Italië naar België emigreerden om te komen werken in de mijnen. Samen met zijn vrouw heeft hij 2 kinderen, onder wie zijn dochter Claudia die muzikale opvoeding geeft in het Junior Atlas College te Genk. Pino is project-werfleider voor een verwarmingsbedrijf.

De familie Guarraci is een ontzettend hechte familie en Pino en Claudia zijn twee handen op één buik. Vader en dochter hebben een Italiaans temperament, maar doen altijd alles vanuit hun hart. Ze koken niet altijd Italiaans – dat kan gerust ook eens een Vlaams gerecht zijn – maar meestal opteren ze toch voor een goede pasta. Onder het mom ‘wat je zelf doet, doe je meestal beter’ gaan ze daarom nooit Italiaans eten op restaurant. Stiekem is het altijd al een droom geweest van Pino om een eigen zaak op te richten. Misschien kan dit programma de eerste stap in die richting worden.

Vriendinnen Anne-Sophie De Bock (34) en Mira Ghyllebert (31) uit Overmere en Oostende.

Anne-Sophie en Mira leerden elkaar zo’n 9 jaar geleden kennen en zijn ondertussen vriendinnen voor het leven. Ze hebben allebei een drukke job, maar brengen graag hun ‘me-time’ momenten samen door. Anne-Sophie wou altijd zelfstandig zijn, is sinds haar 21ste eigenares van een tankstation in Overmere en werd mama op haar 25ste. Ze is al 14 jaar samen met haar vriend.

Mira woont in Oostende en werkt sinds anderhalf jaar als projectmanager. Beide dames volgen sinds dit schooljaar een opleiding aan Spermalie. Ze hebben een grote passie voor desserts en werken graag met verschillende stijlen en kruiden. Hun droom is om samen iets te doen in de horeca en ze hopen dat het programma daar de ideale springplank voor is.

Koppel Stijn Maddelein (38) en Glen De Scheerder (31) uit Gent.

Stijn en Glen zijn 7 jaar samen en inmiddels getrouwd. Beiden zijn gepassioneerd door eten en koken en hebben een gedeelde liefde voor bier. Stijn werkt voor een bloemengroothandel, Glen voor een IT-bedrijf. Hij is gepassioneerd door desserts en het bakken van zijn eigen zuurdesembrood. Volgens familie en vrienden voor wie het koppel wekelijks kookt, ligt hun niveau zeer hoog.

Ze nemen deel aan het programma omdat ze er echt van houden om samen te koken en op termijn dromen ze ervan om een kleinschalig horecaproject voor maximum 15 klanten op te bouwen.

Deze groep van vijf duo’s trapt Mijn Keuken Mijn Restaurant af. De andere vijf duo’s die in de tweede groep tegen mekaar strijden, worden later voorgesteld.

‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’, vanaf 3 maart op VTM, elke dinsdag en donderdag om 20u35.