Dit zijn de best verdienende entertainers van 2022 (en zó vergaarden ze hun fortuin)

TV RECENSIE. ‘The Girl Before’: “Degelijk in elkaar gestoken thriller”

Zou u uw persoonlijke en psychologische data als pasmunt inzetten om quasi huurvrij in een minimalistische villa te wonen? Het is één van de vragen waarover ‘The Girl Before’ u dieper doet nadenken. Of deze vierdelige thrillerreeks op Streamz ook zonder te veel uw brein in twee te breken genoeg kernmysterie aanbiedt om uw tv-avond mee op te vullen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

11 februari