Dit zijn de 5 genomineerden voor het Kinderwoord van het Jaar 2018, maar weet u wat ze betekenen?

10 december 2018

18u14

Bron: Ketnet 0 Showbizz Dissen, cringe en lit. Dat zijn enkele van de vijf woorden die genomineerd zijn voor de verkiezing van Kinderwoord van het Jaar 2018. Vanaf vandaag kan er worden gestemd, tot zondag 16 december 18.00 uur.

In navolging van de verkiezing van het Woord van het Jaar (een initiatief van Van Dale) gaat Ketnet voor de achtste keer op zoek naar het Kinderwoord van het Jaar. Het Kinderwoord van het jaar is een samenwerking van Ketnet met Van Dale en De Jommekeskrant.

De shortlist is zonet bekendgemaakt in ‘Karrewiet’, het jeugdjournaal van Ketnet. Vanaf nu kunnen de jonge Ketnet-kijkers stemmen op hun favoriete woord. Wordt het Kinderwoord dit jaar chill, dissen, cringe, boeie of lit? En wat betekenen die woorden nu eigenlijk?

Chill is een cooler synoniem voor rustig. Het kan ook ‘op het gemak’ betekenen. Iemand dissen is hetzelfde als iemand belachelijk maken. Roept een kind cringe? Dan vindt hij of zij iets gênant. Wie boeie roept, maakt duidelijk dat iets hem of haar niet echt veel kan schelen. Lit is synoniem voor geweldig.

Ketnetters kunnen vanaf nu hun stem uitbrengen op hun favoriete woord via Ketnet.be en de Karrewiet-app. De stemming wordt afgesloten op zondagavond 16 december omstreeks 18 uur. Welk woord het geworden is, kom je te weten in Karrewiet op maandag 17 december omstreeks 17.55 uur.