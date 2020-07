Dit zijn de 10 best betaalde TikTok-sterren ter wereld: met gemak 40.000 euro per video MVO

09 juli 2020

18u24 0 Showbizz TikTok is de nieuwste internetsensatie, maar er valt nu al groot geld mee te verdienen. De online-sterren die al snel bij waren hebben intussen miljoenen volgers verzameld. Met hun leuke dansjes verdienen ze op die manier al snel miljoenen per week - en zelfs tienduizenden euro’s per aparte video.

1. Charli D’Amelio

De Zuid-Amerikaanse Charli D’Amelio is de TikTok-ster met de meeste volgers: zo’n 51 miljoen gebruikers bekijken haar filmpjes elke dag. De 15-jarige danseres verdient daarmee een spetterende 48.000 dollar (42.000 euro) per video.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

2. Loren Gray

De Amerikaanse Loren Gray (18) was al op TikTok te vinden toen die nog onder de naam Musical.ly viel. Ze was één van de eerste populaire vloggers op het platform. Dankzij haar 42 miljoen volgers verdient ze 42.000 dollar (37.000 euro) per post.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

3. Zach King

De 30-jarige Zach King was al bekend van YouTube, en had er daarom geen moeite mee om in een mum van tijd 41 miljoen volgers te verzamelen op TikTok. Hij maakt er voornamelijk filmpjes waarin hij visuele illusies gebruikt. Hij verdient daarmee 41.000 dollar per video (36.000 euro).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

4. Riyaz Afreen

De Indische Riyaz Afreen (16) is een mode-influencer die zich op TikTok vooral bezighoudt met het playbacken van bekende liedjes. Voor zo’n filmpje verdient hij 35.000 dollar (31.000 euro) netto.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

5. Addison Rae

De 19-jarige Addison Rae was één van de snelst groeiende TikTok-sterren op het platform. Op korte tijd verzamelde ze 36 miljoen volgers, waardoor ze nu 35.000 dollar (31.000 euro) verdient per filmpje.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

6. Baby Ariel

Ook Baby Ariel (19) werd wereldberoemd dankzij video’s waarin ze playbackt. Ze was al actief op TikTok toen de app nog Musical.ly heette. Ariel heeft 32 miljoen volgers, en naar schatting verdient ze 32.000 dollar (28.000 euro) voor elke muziekvideo die ze online zet. Ze maakte gebruik van haar internetbekendheid om een carrière in de muziekwereld te beginnen. Tegenwoordig is ze dus ook in het echte leven een zangeres.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

7. Spencer X

Spencer X (28) is een beatboxer en komiek uit New York. Hij slaagde erin een naam voor zichzelf te maken door in zijn TikTok-filmpjes op te treden naast bekende gezichten. Hij wordt gevolgd door 28 miljoen fans en verdient zo’n 28.000 dollar (25.000 euro) per video.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

8. Gil Croes

Gil Croes (26) is een bekend model en acteur. Hij had ook al een YouTube-kanaal, genaamd ‘CroesBros’, samen met zijn broer Jayden Croes. Gil heeft 27,9 miljoen volgers op TikTok en verdient gemiddeld zo’n 26.000 dollar (23.000 euro) per post.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

9. Arishfa Khan

De Indische Arishfa Khan (17) heeft 28,3 miljoen volgers op de app. Ze maakt vooral playback-video’s én video’s waarin ze zelf zingt. Daarmee verdient ze 24.000 dollar (21.000 euro) per post.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

10. Kristen Hancher

De 21-jarige Kristen Hancher is een model en actrice die op TikTok graag uitpakt met haar goede looks. Dat werkt, want met 24,4 miljoen volgers verdient ze ondertussen 24.000 dollar (21.000 euro) per post.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.