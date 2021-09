Dit zijn alle winnaars van de Emmy Awards

- Beste talkshow: ‘Last Week Tonight with John Oliver’

- Beste competitieshow: ‘RuPaul’s Drag Race’

- Beste vrouwelijke hoofdrolspeler in een komische reeks: Jean Smart - ‘Hacks’

- Beste mannelijke hoofdrolspeler in een komische reeks: Jason Sudeikis - ‘Ted Lasso’

- Beste komische reeks: ‘Ted Lasso’

Volledig scherm Ewan McGregor in 'Halston' © AP

- Beste mannelijke hoofdrolspeler in een minireeks: Ewan McGregor - ‘Halston’

- Beste vrouwelijke hoofdrolspeler in een minireeks: Kate Winslet - ‘Mare of Easttown’

- Beste minireeks: ‘The Queen’s Gambit’

- Beste vrouwelijke hoofdrolspeler in een dramareeks: Olivia Colman - ‘The Crown’

- Beste mannelijke hoofdrolspeler in een dramareeks: Josh O’Connor - ‘The Crown’

Volledig scherm Josh O'Connor en Emma Corrin in 'The Crown' © AP

- Beste mannelijke bijrol in een komische reeks: Brett Goldstein - ‘Ted Lasso’

- Beste vrouwelijke bijrol in een komische reeks: Hannah Waddingham - ‘Ted Lasso’

- Beste mannelijke bijrol in een dramareeks: Tobias Menzies - ‘The Crown’

- Beste vrouwelijke bijrol in een dramareeks: Gillian Anderson - ‘The Crown’

- Beste mannelijke bijrol in een minireeks: Evan Peters - ‘Mare of Easttown’

Volledig scherm Kate Winslet en Evan Peters in 'Mare of Easttown' © ISOPIX

- Beste vrouwelijke bijrol in een minireeks: Julianne Nicholson - ‘Mare of Easttown’

- Beste dramareeks: ‘The Crown’

- Beste sketchreeks: ‘Saturday Night Live’

- Beste special: ‘Stephen Colbert’s Election Night 2020: Democracy’s Last Stand Building Back America Great Again Better 2020'

- Beste vooraf opgenomen special: ‘Hamilton’

Volledig scherm Jen Statsky, Lucia Aniello en Paul W. Downs schreven het scenario voor 'Hacks' © Photo News

- Beste regie voor een komische reeks: ‘Hacks’ (Aflevering: ‘There Is No Line’), geregisseerd door Lucia Aniello

- Beste regie voor een dramareeks: ‘The Crown’ (Aflevering: ‘War’), geregisseerd door Jessica Hobbs

- Beste regie voor een minireeks: ‘The Queen’s Gambit’, geregisseerd door Scott Frank

- Beste scenario voor een komische reeks: ‘Hacks’ (Aflevering: ‘There Is No Line’), geschreven door Lucia Aniello, Paul W. Downs en Jen Statsky

- Beste scenario voor een dramareeks: ‘The Crown’ (Aflevering: ‘War’), geschreven door Peter Morgan

- Beste scenario voor een minireeks: ‘I May Destroy You’, geschreven door Michaela Coel

- Beste scenario voor een ‘variety show’: ‘Last Week Tonight with John Oliver’

