Dit 'X-Men'-personage krijgt eigen film

Nu het verhaal van 'Wolverine' is afgerond, is het de beurt aan Kitty Pryde ofte Shadowcat om in haar eentje te schitteren.

De roep naar meer vrouwelijke helden in Hollywoodfilms vindt meer en meer gehoor. Zopas raakte bekend dat Tom Miller, de regisseur van 'Deadpool', volop bezig is met de voorbereidingen van een nieuwe Marvel-film rond een vrouwelijke heldin. Dat wordt Kitty Pryde/Shadowcat, een van de personages uit de 'X-Men'-films. Die rol werd toen vertolkt door actrice Ellen Page. Of zij die rol in de nieuwe film zal hernemen moet nog bevestigd worden.