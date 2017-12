Dit wordt de nieuwe Dr Dolittle TC

Het werd al eerder gefluisterd, maar nu ook officieel bevestigd: 'Iron Man' Robert Downey jr. begint volgende maand aan de opnamen van een nieuw vervolg op de klassieke musical.

'Doctor Dolittle' uit 1967 is één van die films die een plaatsje in het collectieve geheugen veroverde. De prent over de dokter die met dieren kan praten, vertolkt door Rex Harrison, was oorspronkelijk evenwel geen groot succes. Meer nog: hij flopte behoorlijk aan de kassa's en liet producent 20th Century Fox met een financiële kater achter.

Maar toen de film in roulatie kwam op televisie, veroverde hij alsnog de legendarische status die hij nu heeft. Een status die in 1998 tot een soort van remake leidde. Toen kroop komiek Eddie Murphy in de rol van de dokter. Die komische film (geen musical) werd zo'n succes dat er twee (minder succesvolle) sequels van werden gemaakt. En nu is Hollywood dus van plan om Dr Dolittle opnieuw vanonder het stof te halen.

Hoge hoed

In 'The Voyage of Dr Dolittle' speelt Robert Downey jr de klassieke Dr Dolittle. Dus de versie met hoge hoed. De prent is ook de verfilming van het tweede jeugdboek over de dokter en is in die zin dus een vervolg op de eerste film met Rex Harrison. En ja, er zal opnieuw gezongen en gedanst worden. Wie 'Iron Man' graag wil zien zingen, rondhuppelen en praten met beestjes zal wel nog even geduld moeten oefenen. De nieuwe 'Dr Dolittle' wordt pas in de lente van 2019 in de zalen verwacht.

rv 2011 Marvel Robert Downey jr is de laatste jaren vooral bekend als 'Iron Man'.

RV De originele Dr Dolittle: Rex Harrison.

RV Ook Eddie Murphy speelde de rol van Dolittle.