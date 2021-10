Dit weten we al over ‘Sex and the City’-reboot ‘And Just Like That ...’

TVFans van ‘Sex and the City’ moeten nog héél even geduld uitoefenen. In december verschijnt ‘And Just Like That ...’, de reboot van de populaire reeks, op Streamz . Tegelijkertijd met de Verenigde Staten. Dit is wat we al weten over de reeks.

In de laten jaren negentig was ‘Sex and the City’ een van de meest geliefde reeksen op tv - omwille van de prachtige outfits van Carrie en co., maar ook omdat er geen enkel onderwerp uit de weg werd gegaan: van carrière maken als vrouw, tot masturbatie en homoseksualiteit. 17 jaar na de laatste aflevering pikken we de draad met de hoofdpersonages uit de reeks weer op in ‘And Just Like That ...' Het is te zeggen: met drie van de vier hoofdpersonages. Kim Catrall, die Samantha speelde, keert niet terug voor de reboot. Dat zorgt ervoor dat we het met ‘slechts' drie hoofdpersonages moeten doen: Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) en Charlotte (Kristin Davis).

Bekijk hier de trailer van ‘And Just Like That ...’

Wat wel goed nieuws is: ook de grote liefde van Carrie, Mr. Big (Chris Noth) keert terug, al zal dat ‘in beperkte mate’ zijn. Wat dat precies wil zeggen, zal in de reeks moeten blijken. Om het allemaal nog wat pittiger te maken, maakt ook die andere grote liefde van Carrie, Aidan (John Corbett), opnieuw z'n opwachting. Ook andere nevenpersonages, zoals Steve (David Eigenberg), Harry (Evan Handler) en Anthony (Mario Cantone), duiken opnieuw op. Die laatste trad in de laatste film in het huwelijksbootje met Stanford, een rol van Willie Garson. Ook die zou opnieuw opduiken in ‘And Just Like That ...’ en verscheen zelfs al op de set, maar Garson overleed helaas op eind september op 57-jarige leeftijd. Hoe de makers dat overlijden in de reeks gaan passen, is nog niet duidelijk.

In ‘Sex and the City’ hadden Charlotte en Miranda allebei kinderen. Die mogen uiteraard niet ontbreken in de nieuwe reeks, al zullen hun rollen wel door nieuwe acteurs ingevuld worden. Logisch, want er zijn uiteraard al een paar jaartjes verstreken. Brady, de zoon van Miranda, wordt nu gespeeld door acteur Niall Cunningham. En de dochtertjes van Charlotte worden nu vertolkt door Cathy Ang en Alexa Swinton. Uiteraard zullen er ook enkele nieuwe personages in de reeks te zien zijn. Onder meer de komst van Sara Ramirez werd al aangekondigd. Zij is vooral bekend van haar rol als Dr. Callie Torres in ‘Grey’s Anatomy’. Veel details over haar personage zijn nog niet bekend, al is wel duidelijk dat ze regelmatig in ‘And Just Like That ...' te zien zal zijn.

Volledig scherm Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) © GC Images

Waar de reeks precies over zal gaan en hoe Carrie en co. hun leven zullen leiden, is nog een groot mysterie. Al zijn ze wel in goede handen. Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg en Elisa Zuritsky vormen het schrijfteam, de regie is dan weer in handen van Michael Patrick King, die ook beide films regisseerde. Kostuum designer Patricia Fields keerde niet terug achter de schermen, maar draagt de verantwoordelijkheid over aan haar protégée Molly Rogers en Danny Santiago.

‘And Just Like That ...' zal dus vanaf begin december te zien zijn op Streamz. Elke week wordt er een nieuwe aflevering uitgezonden, net zoals dat bij andere grote HBO-series als ‘Game of Thrones' en ‘Insecure’ ook al het geval was. Bingewatchen is dus niet aan de orde.

