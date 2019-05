Dit weten we al over de spin-offs van Game of Thrones ALE

22 mei 2019

18u29

Bron: HBO 13

Er is wel degelijk leven na ‘Game of Thrones’. De zender HBO bevestigt dat er zeker drie nieuwe series komen die zich voor of na de gebeurtenissen in GOT afspelen. Zo zou de eerste reeks waarschijnlijk ‘The Long Night’ als titel krijgen. De opnames voor die eerste reeks beginnen later dit jaar al, maar de oude personages zullen we niet meer te zien krijgen. Naast de nieuwe series komt en een nieuw boek en ook een documentaire over de populaire reeks. Wie niet kan wachten tot de nieuwe content er is, kan al kijken naar ‘The Last Watch’. De film toont hoe het er acht jaar lang achter de schermen aan toe ging.