Dit was Rock Werchter in cijfers: dagelijks 88.000 bezoekers en 11.000 vrijwilligers

Veel mensen hebben voor veel mooie herinneringen gezorgd op Rock Werchter. Dit is de 47ste editie in cijfers.

Er waren 88.000 bezoekers per (uitverkochte) dag en zowat 50.000 kampeerders. Tickets werden verkocht in 106 verschillende landen. 67.500 mensen kochten een combiticket, goed voor vier dagen festival. Per dag werden ook 20.500 dagtickets verkocht. 50.000 mensen bleven kamperen. De meeste bezoekers kwamen uit België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Van die bezoekers moesten er - gespreid over vier dagen - 5000 verzorgd worden, een pak minder dan vorig jaar.

Alle aanwezige feestbeesten konden gebruik maken van 820 toiletten en keken in totaal naar honderd acts, verspreid over vier podia. Zestien onder hen waren Belgisch. Dat is net geen record: vorig jaar speelden zeventien artiesten uit ons landje ten dans.

185 verenigingen waren betrokken bij het festival, goed voor bijna 11.000 vrijwilligers. Als die een klein hongertje hadden, konden ze steeds terecht in één van de boterhammenstanden. Er zijn belegde boterhammen, verse soep, fruit, koffie en frisdrank beschikbaar. Op de boodschappenlijst van 2023: 8.000 broden, 830 rozijnenbroden, 550 kg kaas, 280 kg hesp, 280 kg salami, 500 kg krabsla, 840 kg Nutella, 130 kg confituur, 6.500 appelen, 5.500 peren, 4.000 potjes yoghurt, 8.500 liter verse soep en 170 kg koffie.

​Wist-je-datjes:

* Er waren artiesten uit 15 verschillende landen: Australië, België, Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Ijsland, Mongolië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Nigeria, Noorwegen, Spanje, Zuid-Afrika en Zweden. Artiesten uit 5 werelddelen dus.

* Meer Britten (30) dan Amerikanen (25) dit jaar. In 2022 was dat de afvaardiging uit de VS een pak groter dan die uit het Verenigd Koninkrijk, toen was de stand 41-19.

* Iggy Pop is de nieuwe ouderdomsdeken van het festival. James Newell Osterberg is in april van dit jaar 76 geworden. Hij stond de eerste keer op het festival in 1987. Dat is een half leven - 36 jaar - geleden. Hij was er ook bij in 1991 en 2016. Pop onttroont Paul McCartney die in 2016 op z’n 74ste op het festival te gast was.

* Ierland deed het erg goed met 7 acts: CMAT, Inhaler, Just Mustard, Dermot Kennedy, The Mary Wallopers, The Murder Capitol en Picture This.

* Opvallend: KluB C is Klein Scandinavië dit jaar. Ze werd op donderdag afgesloten door twee Noorse acts: Aurora en Röyskopp. Op vrijdag kwamen 3 van de 6 namen uit het hoge noorden: Viagra Boys en Fever Ray uit Zweden en Wardruna uit Noorwegen. ​

* Het hoofdpodium werd oorspronkelijk ontworpen voor de MDNA tournee van Madonna. Het ging later ook de hort met Roger Waters (The Wall) en Justin Timberlake. Het bijhorende, nieuwe liftsysteem werd voor het eerst gebruikt door U2.