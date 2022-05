“Dit was geweldig”: Jérémie Makiese enthousiast na eerste Songfestivalrepetitie

Eén ding is zeker: Jérémie Makiese zal opvallen wanneer hij op 12 mei mag aantreden in de tweede halve finale. Nadat onze nationale hoop al wekenlang geheimzinnig deed over over z’n act, lichtte hij vandaag een eerste tipje van de sluier op z’n eerste repetitie - die achter gesloten deuren gebeurde. Nadien deelde Makiese enkele beelden van z’n vuurdoop op het podium, en ook op het TikTok-account van het Songfestival verscheen een filmpje. Daaruit blijkt vooral dat Makiese het erg naar z’n zin heeft in Turijn. “Ik hou van jullie, en wil jullie bedanken voor alle steun. Ik ben zo enthousiast om ‘Miss You’ te zingen”, klonk het voor aanvang. Ook na afloop was onze Songfestivalkandidaat laaiend enthousiast. “Dit was geweldig, ik hou hiervan”, liet hij zich met een kamerbrede glimlach ontvallen.