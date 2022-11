Dit was de dj-set van Frank Verstraeten in ‘Zillion’: “En nu wil ik verdwijnen in anonimiteit”

TV Bijzondere metamorfo­ses, een tegenval­lend gastjury­lid en veel stress: finalewe­ken ‘De allerslim­ste mens’ starten in mineur

De ene aflevering is de andere niet. Vorige week was de laatste reguliere aflevering van ‘De allerslimste mens ter wereld’, met een unieke Tom Waes, een absolute topper, waarbij alle puzzelstukjes perfect pasten. De eerste episode van de finaleweken daarentegen was een afknapper. Met fletse prestaties van de deelnemers en een tegenvallende Koen De Bouw als gastjurylid. VRT-journalist Riadh Bahri won met amper 302 seconden. Die score zegt alles.

31 oktober