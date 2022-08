Dit was Coldplay in het Koning Boudewijnstadion: “Het grootste pretpakket ter wereld”

Feest en lichtjes. Ogen die traanden, ogen die straalden en schalkse blikken waarin bij thuiskomst lieve seks verzegeld lag. Coldplay hoeft zich vaak niet van zijn beste kant te tonen om ronduit onweerstaanbaar te zijn. Maar deed dat in Brussel wel. Met een Vlaamse versie van ‘Magic’ en een eerbetoon aan Stromae. De Heizel in zwijm. ‘Dit is magisch!’ prevelde Chris Martin.

De lichtjes waren present. Het Boudewijn Stadion juichte en lachte maar deelde ook al vroeg in de magie. Het unieke talent dat Coldplay van alle andere stadion-acts onderscheidt. Een lichtspot en enkele akkoorden. Pianotoetsen die een feestbunker tot huiskamer herleiden. Brussel ging bij’The Scientist’ knuffelen als op het bankstel thuis. Kusjes en knipogen. Ongegeneerd intiem. Later zou ‘Let Somebody Go’ een nieuwe standaard zetten, een wondermooi ’Sparks’ het stadion verstommen en de romantiek bij ‘Fix You’ zich tot diep in het betonrot van de Heizel boren.

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photonews

Een onderdrukte glimlach bij Chris Martin.

Hij weet dat hij dat kan.

En vooral.

Dat hij alleen dat kan.

Al was Coldplay vooral feest. Fans kregen bij aanvang lichtgevende led-bandjes. En op het podium een band die er bij aanvang meteen stond. Van ‘Higher Power’ naar ‘Paradise’ en ‘Charlie Brown’ met tussenin ballonnen. Coldplay is naast de grootste act van zijn generatie, vooral het grootste pretpakket ter wereld. En ver daarbuiten. Deze tour heet niet voor niks ‘Music Of The Spheres’

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photonews

Dat vertaalt zich ook in de show. Tal van nummers krijgen een eigen podium. Of een eigen inkleding. En vooral een eigen kleur. De lichtjes in de polsbandjes werken met geolocatie. Je zitje bepaalt je kleurtje. Al onthouden wij er vooral eentje. 52.000 gele polsbandjes bij “Yellow’. Hun doorbraaksong in 2000. En het lied dat sindsdien nooit op de setlist ontbrak. Drie minuten lang was geel de mooiste kleur ter wereld.

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photonews

‘Clocks’ was magistraal. ’Something Just Like This’ flirtte met house en ‘Midnight’ joeg net als ‘My Universe’ de betere beats door het stadion. En vuurwerk. Een gedroomde rode loper voor ’Sky full of stars’. “Ik heb me nooit gerealiseerd dat Brussel eigenlijk ook mijn thuis is,” sprak Chris Martin. “Maar nu ik dit zie, besef ik het wel. Hernemen we dus nog één keer het refrein en zingen jullie mee.” Brussel uit volle borst. Einde voorspel ook. Het licht boven de hoofdstad was al lang gedoofd, maar Coldplay omarmde ons land met 52.000 lichtjes. Magie na zonsondergang en klaar voor een dubbel eerbetoon aan ons landje.

“Ik weet niet wie van jullie er toen bij was,” sprak Chris Martin net voor het zeldzaam live-nummer ’Sparks’. “Maar we speelden deze song in 2000 of zoiets op Rock Werchter. Dat was bij ons prille begin. Bedankt dat jullie er altijd voor ons geweest zijn.” De Heizel zweeg en luisterde. Schoonheid in stilte. Voor dé bom. ‘Magic’ kreeg minuten later een Vlaamse versie. “Dit is zo moeilijk,” grijnsde Martin. Tot het refrein. “Dit is magisch.” De Heizel in zwijm.

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photonews

‘Fix you’ zou zich even later in 52.000 harten boren, maar voor het het slotakkoord ging de frontman nog even in blote bast.

“We houden van België maar hebben hier vooral één goede vriend,” klonk het terwijl Stromae op zijn verse t-shirt verscheen. ‘Deze is voor Stromae’. ‘Biutyful’ werd afsluiter en eerbetoon.

Coldplay krijgt in ons land niet de beste locatie voorgeschoteld.

Maar was gul met kushandjes.

“Mijn Frans is niet zo goed, maar ik hou van jullie,” aldus Chris Martin.

Dat zegt hij overal en tegen iedereen.

Every inch a gentleman.

Wij zagen een atmosferisch concert

En dat zeggen we niet tegen iedereen.

Lees ook:

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photonews