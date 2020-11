Dit waren de People’s Choice Awards: J-Lo houdt het niet droog, Demi Lovato grapt over haar verloving en ‘Bad Boys For Life’ is grote winnaar

ShowbizzVannacht vond de virtuele uitreiking van de People’s Choice Awards plaats. Hoewel er geen publiek in de zaal zat, werd het wel een heus spektakel. Zo maakte presentatrice Demi Lovato (28) een verwijzing naar haar verbroken verloving, hield Jennifer Lopez (51) het niet droog toen ze haar Icon Award ontving, en kon ‘Bad Boys For Life’ veel prijzen winnen.

De spanning was al te snijden tijdens de eerste speech van de avond. Zangeres Demi Lovato, gastvrouw van dienst, maakte namelijk een opmerking over haar verbroken verloving met acteur Max Ehrich. “Ik ben zo blij om hier te zijn vanavond. Want 2020 was echt de langste drie jaar van mijn leven”, grapt ze. “Het begon goed, maar toen kwam corona en werd alles afgesloten. Dus ik deed wat iedereen deed: ik ging in quarantaine en werd verloofd. Daarna ben ik beginnen schilderen, zat ik vaak op sociale media, heb ik ‘Pretty Little Liars’ gebingewatched, en oh ja, ik heb me on-verloofd.”

Belgische toets

De filmprijzen gingen gisterenavond naar een prent met een Belgische toets: ‘Bad Boys For Life’, geregisseerd door Bilall Fallah en Adil El Arbi, won de award voor ‘Beste Film’. Daarnaast ging hoofdrolspeler Will Smith (52) ook met de award voor ‘Beste Acteur’ lopen. In de tv-categorieën deden vooral de series ‘Riverdale' en ‘Grey’s Anatomy’ het goed. Sofia Vergara (48) won haar allerlaatste award als ‘Beste Comedy Actrice’ voor de reeks ‘Modern Family’, die vorig jaar werd stopgezet. “Een emotioneel moment”, zo zei ze.

Op vlak van muziek waren Justin Bieber (26) en Ariana Grande (27) de grote prijsbeesten. Zij kregen de awards voor respectievelijk ‘Beste Zanger’ en ‘Beste Zangeres’ van het jaar. De populairste muziekgroep bleek de Zuid-Koreaanse band BTS te zijn. Zij wonnen in de categorieën ‘Beste Groep’, ‘Beste Song’, ‘Beste Videoclip’ en ‘Beste Album’.

Justin Bieber kwam na zijn winst nog een keer terug naar het podium om zijn hits ‘Lonely’ en ‘Holy’ live te brengen.

J-Lo in de bloemetjes gezet

Jennifer Lopez (51) loopt inmiddels al tientallen jaren mee in de entertainment-business en dat heeft haar de status van ‘supericoon’ opgeleverd. J-Lo werd onderscheiden met de People’s Icon Award.

‘Jenny from the Block’ was volgens het juryrapport de terechte winnares, vanwege het feit ‘dat ze zich altijd inzet voor minderheden, aardig is voor mensen en anderen vreugde biedt’. “Ze is zelf, vanuit een ogenschijnlijk kansloze positie, opgeklommen naar de status van superster door keihard te werken. En daarmee inspireert ze zo ontzettend veel jonge meisjes, die net als zij grote dromen hebben”, aldus het juryrapport.

Jennifer was zeer vereerd met haar onderscheiding. “Het is werkelijk een droom om deze erkenning te mogen krijgen. Het maakt me nederig. Als een Latina en als vrouw kan ik alleen maar zeggen dat ik driedubbel dwars heb moeten werken om deze eer te krijgen. Maar ik heb het geflikt en ik hoop dat ik hiermee heel veel andere meisjes en vrouwen inspireer.”