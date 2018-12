Dit waren de eerste woorden van Linde Merckpoel na een week zwijgen: “Ik heb me zo alleen gevoeld” DBJ

09u07 4 Showbizz Een week lang moest Stubru-presentatrice Linde Merckpoel zwijgen voor het goede doel. Daarmee haalde ze 10.000 euro op voor Coda, een vzw die stervende mensen begeleidt., maar het was een ware beproeving besloot Merckpoel.

“Hallo! Ik ben zo blij om jullie allemaal te zien en ik ben nog blijer om met jullie te praten”, sprak Linde Merckpoel na een week zwijgen met schorre stem het publiek in Wachtebeke toe. “Het was verschrikkelijk! Het was echt ellendig. Ik heb me een hele week zo alleen gevoeld.”

Linde keek er duidelijk naar uit terug te spreken, al kwamen er ook heel wat tranen aan te pas. “Maar nu zie ik jullie. Het is super, ik ben alles eigenlijk alweer vergeten. Ik heb het gevoel dat ik een week in een bunker heb gezeten. Ik ben zo boos en gefrustreerd geweest. Niemand snapte wat ik echt wou zeggen en mijn hand zit in een kramp van constant te schrijven.” Op een “tuurlijk” en enkele onbewuste “jaja’s” bij het opstaan na, is Merckpoel in haar missie geslaagd.