Dit vinden haar voorgangers van de nieuwe Miss België: “Kedist haar huidskleur speelt alleen maar in haar voordeel”

Céline Van Ouytsel (24) - Miss België 2020 - “Hoe meer diversiteit, hoe beter”

Céline Van Ouytsel mocht gisterenavond haar kroontje afgeven aan haar opvolgster, maar deed dat met de glimlach. “Ondanks alle coronamaatregelen vond ik het toch een mooie en goede show. Al hoop ik wel dat er volgend jaar opnieuw publiek in de zaal mag. Ik heb jammer genoeg nog niet de kans gehad om goed kennis te maken met Kedist, maar ik vind ze wel een terechte winnares. Ze is bloedmooi en ze sprong er voor mij bovenuit. Haar sprookjesverhaal zal hopelijk heel inspirerend werken voor andere meisjes en haar donkere huidskleur speelt alleen maar in haar voordeel. Hoe meer diversiteit er is, hoe beter. Ik kan haar enkel maar als tip meegeven dat ze zichzelf moet blijven. Je wordt een heel jaar in een keurslijf gestopt en dan is het belangrijk dat je trouw blijft aan jezelf. En ze mag vooral niet vergeten om te genieten van alles wat er op haar afkomt!”