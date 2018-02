Dit nummer wil Gert Verhulst op zijn begrafenis EDA

25 februari 2018

14u03

Bron: VTM 0 Showbizz Vandaag was Gert Verhulst te gast bij Kris Wauters in 'Zot Gedraaid' op Joe. Daar besprak de Studio 100-baas welke nummers voor hem een speciaal plekje in z'n hart én cd-collectie hebben. "Als dit niet op mijn begrafenis wordt gespeeld, dan kom ik uit mijn kist gekropen."

Het gaat om het nummer 'Je t'appartiens' van Gilbert Bécaud. "Dat moet op mijn begrafenis gespeeld worden. Ik zeg dat tegen iedereen, dus waarschijnlijk zal dat ook het geval zijn. En als het niet het geval is, dan kom ik uit mijn kist gekropen”, aldus Gert Verhulst vol overtuiging tegen Kris Wauters.

“Het nummer moet wel de juiste versie zijn, dus niet de heel trage versie, want dat is echt niet om aan te horen. De tranen komen bij mij altijd in de ogen als ik dit nummer hoor. Ik kan niet uitleggen waarom. Dus aan alle mensen die mij komen begraven, dit zal je te horen krijgen”, lachte Gert.

"Onwaarschijnlijke nachten met Gerard Joling beleefd"

Daarnaast deed Verhulst nog een opvallend feit uit de doeken. Zo blijkt hij beste maatjes met Gerard Joling. De twee leerden elkaar kennen tijdens de opnames van 'K3 zoekt K3', waar Joling de presentatie deels voor zijn rekening nam.

“Ik heb Gerard leren kennen tijdens de opnames van K3 zoekt K3 en ik ken hem nu redelijk goed. Elke keer als ik naar Amsterdam ga, spreken we bijvoorbeeld af. Onlangs was ik er voor mijn verjaardag en dan stond hij ineens in het restaurant met een cadeau. Ik ben ook al eens met hem in Amsterdam verzeild geraakt in de meest groezelige kleine cafétjes waar hij kind aan huis is. Als je met Gerard Joling op stap bent in Amsterdam, ja, dat is de koningin van het nachtleven. Dat is een avontuur. Dus ik heb daar onwaarschijnlijke nachten mee beleefd.” Gert overtuigde Kris ook dat Gerards nummer ‘Maak Me Gek’ het ideale nummer is om een feestje op gang te trekken: “Het is misschien een beetje een vreemde keuze, maar daar word ik heel gelukkig van en dan is de kans groot dat de avond voor de rest ook geslaagd is.”