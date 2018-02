Dit nichtje van de Hadids scoort ook als lingeriemodel TC

07 februari 2018

10u16 0 Showbizz Plus size-model Joann Van den Herik (19) poseert voor Debenhams Lingerie en lijkt klaar voor een internationale carrière.

De Nederlandse nam deel aan de tv-show 'Curvy Supermodel' op RTL 5 en deed dat dus met veel succes. Ze werd internationaal ontdekt en krijgt nu haar kans. Dat ze het nichtje van de beroemde zusjes Gigi (22) en Bella Hadid (21) is, zal daarbij misschien ook wel een rol spelen. De Hadids hebben via hun mama Yolanda (54) Nederlandse roots. Yolanda's meisjesnaam is overigens ook Van den Herik. Zij is de zus van Joanns papa.