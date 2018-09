Dit keer wel de ware? 'Temptation'-Tim heeft nieuwe vriendin TDS

01 september 2018

18u40

Bron: Eigen berichtgeving 7 Showbizz 't Is gebeurd, zou Erik Van Looy zeggen. Tim Wauters (31), ons allen bekend als 'Timtation', heeft een nieuwe vriendin. Hij verloor zijn hart aan de 23-jarige Rani Vanderheersen. De Aalstenaar noemt haar - hoe kan het ook anders - nu al de liefde van zijn leven.

Na zijn eerdere liefdesperikelen is 'Timtation' dolverliefd. Hij maakte zopas het nieuws van zijn nieuwe romance op Facebook bekend, waar hij ook meteen een innige foto van hem en Rani deelde. Die werd genomen op Kamping Kitsch, waar de twee elkaar voor het eerst hebben ontmoet. "Maar we hadden al even contact", laat Tim ons weten. "Op Kamping Kitsch hebben we dan afgesproken, en de vonk was er meteen".

Hij ziet de toekomst met Rani rooskleurig in. "Of ik dit keer de ware heb gevonden? Ik hoop het. Het klikt in ieder geval super tussen ons. Dus we zien wel."

Knipoog

De vrienden en kennissen van Tim wensen hem alle ook alvast alle geluk toe. En dat gebeurt af en toe met een knipoog. "Cherish the love you have", schrijft iemand. Of ook: "Wanneer zijn er trouwplannen?".

Na zijn deelname aan 'Temptation Island' wilde Tim 'zijn' Deborah dan ook ten huwelijk vragen. Hij werd uiteindelijk smoorverliefd op verleidster Cherish, en dacht de nieuwe vrouw van zijn leven gevonden te hebben. Maar ook die relatie draaide pijnlijk anders uit. De toekomst zal dus ongetwijfeld uitwijzen of Rani en Tim wel een 'en ze leefden nog lang en gelukkig' is gegund.