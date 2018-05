Dit is waarom Victoria Beckham zo zuur keek tijdens de bruiloft van Harry en Meghan DBJ

24 mei 2018

13u55

Bron: New Magazine! 6 Showbizz Afgelopen zaterdag vielen de kijkers van het huwelijk tussen Harry en Meghan over de zure blikken van ex-Spice Girl Victoria Beckham (44). Tijdens de plechtigheid kon er toen geen glimlachje van af. De reden daarvoor zou zijn dat haar man David het de avond voordien erg bont gemaakt had met een andere dame.

De Britse schone Kara Keble-White zou naar verluidt vrijdagavond haar verjaardag hebben gevierd in het Soho Farmhouse in Oxfordshire. De Beckhams hebben in die stad ook een huis en daar zou Kara de familie tegen het lijf zijn gelopen toen die met z’n allen een gezellig avondje uit beleefden.

Kara en de voormalig voetballer zouden een selfie hebben genomen, die ze daarna op Instagram zette. De foto is inmiddels verwijderd, maar ze zou erbij geschreven hebben:"Bedankt voor de shotjes.”

Victoria zou niet erg opgezet zijn met de hele gebeurtenis, ondanks het feit dat er niets gebeurd zou zijn tussen de twee. Beckham heeft een verleden als vreemdganger. Hij reed onder meer een scheve schaats met zijn Nederlandse personal assistant Rebecca Loos, omdat hij zich "eenzaam" voelde.

'Miserabele koe'

Posh liep afgelopen zaterdag duidelijk niet over van enthousiasme, terwijl ongetwijfeld tienduizenden haar plaats zouden willen innemen op het huwelijk van het jaar. Op het internet regende het meteen reacties. Van “miserabele koe” over “zuurpruim” tot “dit is een huwelijk, geen begrafenis”. “Iemand moet Victoria Beckham intomen, ze is mega opgewonden”, klonk het toen ironisch op Twitter.

Someone needs to calm Victoria Beckham down, she's completely over excited...#royalwedding pic.twitter.com/kPsao7UwCA Hannah(@ RichardsonHan) link