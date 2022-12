Dit is waarom regisseur James Cameron al scènes voor ‘Avatar’ 3 én 4 inblikte (en het heeft alles te maken met ‘Stranger Things’)

FilmDe fans hebben er lang op moeten wachten, maar na dertien jaar zijn de blauwe wezens van Pandora eindelijk terug in ‘Avatar: The Way of Water’. Regisseur James Cameron (68) stond, net als bij de allereerste film, aan het roer. Aan ‘Entertainment Weekly’ verklapt hij dat er ook al scènes voor de andere ‘Avatar’-sequels zijn ingeblikt én legt uit waarom. “Zo vermijden we het ‘Stranger Things’-effect.”

Het was al langer bekend dat ‘Avatar: The Way of Water’ nog lang niet het einde van de saga betekent. Er staan nog maar liefst drie vervolgfilms op de planning, die zijn voorzien voor 2024, 2026 en 2028. Maar nu komt regisseur van dienst, James Cameron, met het nieuws naar buiten dat er al grote delen van ‘Avatar 3' en ‘Avatar 4' zijn ingeblikt. “Dat is ook goed op tijd", horen we je denken. Maar Cameron had hier een gegronde reden voor. Aan ‘Entertainment Weekly’ klapt hij uit de biecht.

Deze beslissing heeft alles te maken met de groeispurten van de jongere acteurs. Cameron wilde voorkomen dat de jongere castleden er in de latere films ‘te oud’ zouden uitzien. Zo wordt in ‘Avatar: The Way of Water’ onder meer het personage Spider (gespeeld door Jack Champion) geïntroduceerd. Hij was amper 12 jaar oud toen hij gecast werd, maar inmiddels is de jonge ster al 18 jaar. “Anders krijg je het ‘Stranger Things’-effect waar ze nog steeds op de middelbare school zouden moeten zitten, maar ze eruit zien alsof ze 27 jaar zijn.” Hij wil absoluut niet met modder gooien naar de reeks. “Ik hou van ‘Stranger Things’ en het is oké. We zullen het ongeloof opschorten, omdat we van de personages houden.” Maar Cameron wou het klaarblijkelijk toch anders aanpakken voor ‘zijn’ ‘Avatar’-films.

‘Avatar: The Way of Water’ is nu te bekijken in de bioscoop.

