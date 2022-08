Dit is waarom J.K. Rowling niet aanwezig was op de ‘Harry Potter’-reünie

Tijdens het korte interview werd de auteur ook gevraagd of ze nog steeds een contact heeft met de cast van de filmfranchise, inclusief degenen die zich over haar hebben uitgesproken. “Ik heb nog steeds contact met de acteurs. Met de één meer dan de ander, maar dat was altijd zo. Ik ken sommigen gewoon beter”, aldus Rowling.

Controverse

Later reageerde ze in een lange tekst op haar website op de heisa. “Ik wil dat transvrouwen veilig zijn. Maar ik wil tegelijkertijd ook niet dat biologische meisjes en vrouwen zich minder veilig voelen”, klonk het. “Wanneer je elke man die gelooft of voelt dat hij een vrouw is, toelaat in wc’s of kleedkamers, dan open je de deur voor alle mannen die naar binnen willen. Dat is de simpele waarheid.” Daarmee verwijst de auteur naar een Gender Recognition Certificate, waarmee mensen van geslacht kunnen veranderen zonder geslachtsoperatie of zonder hormonen te nemen.