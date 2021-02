Dit is Sarah Puttemans, alias mevrouw Viktor Verhulst: “Jetsetter, maar ook hele harde werkster”

“Een relatie is een serieus engagement”, sprak Viktor Verhulst recent nog. “Als ik er geen 100 procent in geloof, begin ik er niet aan.” En met Sarah Puttemans is het wel degelijk serieus. Hij heeft zijn dekseltje gevonden en dat mag, na een officiële foto op Instagram met de tedere locatievermelding ‘in love’, iedereen nu weten. Afgelopen zomer, ergens tussen Oostduinkerke en Knokke-Heist, viel Viktor als een blok voor de brunette. Een wederzijdse coup de foudre was het niet meteen, maar richting jaarwisseling was de zaak beklonken. Ook al zat zij nog in Dubai met Nieuwjaar, de chemie tussen de twee bleek uitermate sterk. Een match made in heaven, op veel vlakken. Allebei afstammend van een vader met een succesvol miljoenenbedrijf. Hij via Studio 100. Zij via Dyls Construct, een projectontwikkelaar die al heel wat in het oog springende woonrealisaties rechttrok in het Vlaams-Brabantse. “Een warm familiebedrijf”, klinkt het in dichte kringen. Alleen de bedrijfsnaam al is een samentrekking van de voornamen van Sarah, haar ouders Yves en Dominique, en haar jongere broer Lucas.