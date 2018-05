Dit is Rihanna's Savage x Fenty lingeriecollectie EVDB

We hebben plots nodig aan een volledig nieuwe lingeriekast, want Rihanna heeft haar Savage x Fenty lingeriecollectie uitgebracht. De stukken zijn zo mooi, dat we bijna kunnen huilen. Wat het allemaal nog beter maakt, is dat Rihanna vrouwen van alle vormen en maten liet poseren voor de collectie. De lingerie is dan ook verkrijgbaar in allerlei maten, van klein tot groot.

Klaar om al je geld te willen opdoen? Wij wel.

Errrday #NationalLingeRIHday! 👙Get ya coins ready for May 11th! #SavageXFenty drops worldwide Xclusively on SavageX.com! 🔥 Een foto die is geplaatst door null (@savagexfenty) op 24 apr 2018 om 18:42 CEST

Killin it #OnTheReg! 🔥 | #11days til the drop! | Peep tha countdown at SAVAGEX.com Een foto die is geplaatst door null (@savagexfenty) op 30 apr 2018 om 19:07 CEST

Xtra Savage 💥| @slickwoods in the Floral Tie Back Lace Bralette from #UCUTE | Link in bio to shop SAVAGEX.com Een foto die is geplaatst door null (@savagexfenty) op 11 mei 2018 om 19:41 CEST

X stands for ALL | MAY.11.2018 | SAVAGEX.com | cc: @audreylittie Een foto die is geplaatst door null (@savagexfenty) op 29 apr 2018 om 19:17 CEST

