Dit is Hollywoods meest stijlvolle man van 2017 TC

15u43 0 Jordan Strauss/Invision/AP Showbizz Meer dan twee miljoen filmfans verkozen Tom Hiddleston boven andere sterren als David Beckham, Harry Styles, Zayn Malik en Shawn Mendes.

Het blad GQ Magazine houdt jaarlijks een poll waarbij het op zoek gaat naar de Meest Stijlvolle Man van Hollywood. Dit jaar sleepte Tom Hiddleston deze titel in de wacht. Hiddleston kennen we vooral als ex van Taylor Swift, als de meest getipte acteur om de volgende James Bond te worden, als Loki in de 'Thor'- en 'The Avengers'-films en van de topreeks The Nightmanager waar hij naast Hugh Laurie te zien was. Nu kennen we hem dus ook als stijlicoon. Volgens GQ is dat vooral te danken aan de strakke pakken die het leeuwendeel van zijn garderobe lijken uit te maken.

photo_news Tom Hiddleston wordt ook vaak getipt als de volgende Bond.

AP Tom (rechts) als Loki in 'Thor: Ragnarok'.

Photo News De acteur is een ex van Taylor Swift.