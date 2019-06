Dit is hoe Rihanna haar 600 miljoen verdiende en uitgeeft DBJ

09 juni 2019

14u14 0 Showbizz Madonna (570 miljoen), Celine Dion (450 miljoen) en Beyoncé (400 miljoen) boeren lang niet slecht, maar Rihanna steekt hen allemaal de loef af. Met een vormogen van 600 miljoen dollar is ze veruit de rijkste artieste ter wereld. Dit is hoe ze haar fortuin vergaarde en vervolgens ook weer uitgeeft.

Rihanna zong oorspronkelijk alleen liedjes. De Barbadiaanse (ze werd geboren op het Caraïbische eiland Barbados) werd op haar vijftiende ontdekt door een Amerikaanse producer en in 2005 scoorde ze haar eerste wereldwijde hit met ‘Pon de Replay’. Rihanna werd opgemerkt door Jay Z die haar tekende bij zijn label en sindsdien ging het oerend hard voor de Carabïsche. Ze verkocht in haar carrière meer dan 60 miljoen albums en 215 miljoen digitale nummers. Dat maakt van haar de op een na best verkopende digitale artieste ter wereld. In de VS scoorde ze 14 nummer één-hits.

In 2016 verdiende Rihanna naar schatting 22,3 miljoen dollar met haar muziek alleen. Daar kunnen zelfs de best betaalde voetballers iets van leren. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog haar wereldtours waarmee ze naar schatting 137 miljoen dollar binnen rijfde.

De kans dat fans iets van haar kopen is 3,7 keer hoger dan bij eender welke andere celebrity

Vandaag verdient Rihanna echter het meest geld met sponsordeals. Zo is er het contract dat ze afsloot met het Puma in 2014. Het sportmerk maakte van haar de nieuwe creatieve directeur en het half jaar daarop steeg de verkoop meteen met 16 procent. Alles wat de zangeres aanraakt lijkt in goud te veranderen. Uit een onderzoek uit 2016 is gebleken dat de kans dat fans iets van haar kopen 3,7 keer hoger is dan bij eender welke andere celebrity. Resultaten waar wereldwijd alle merken van watertanden.

Rihanna is niet alleen de eerste gekleurde vrouw om een High Fashion modehuis te leiden, ze is ook de jongste

Het meest succesvolle partnership dat Rihanna is aangegaan is met de luxeketen LVMH. In 2017 creëerde ze er haar eigen cosmetische lijn die ze Fenty Beauty noemde, genoemd naar haar echte naam Robyn Rihanna Fenty. Die lijn bracht in het eerste jaar het astronomische bedrag van 550 miljoen dollar op. Rihanna heeft een aandeel van vijftien procent in het bedrijf dat in totaal 3 miljard dollar waard is. Goed voor zo’n 450 miljoen dollar.

Bovendien startte Rihanna dit jaar een modehuis op in samenwerking met LVMH. Fenty, met standplaats Parijs, is het eerste modehuis dat LVMH opstartte sinds 1987. Rihanna is niet alleen de eerste gekleurde vrouw om een High Fashion modehuis te leiden, ze is ook de jongste.

Stripclub

Honderden miljoenen op haar bankrekening dus die zangeres en zakenvrouw ook laat rollen. Bij de start van haar modehuis investeerde ze volgens goede bron 34 miljoen dollar van haar persoonlijk geld in het bedrijf, maar Riri investeert ook in vastgoed. Zo kocht ze niet zo lang geleden nog een huis voor 6,8 miljoen dollar in Los Angeles, dat ze nadien weer verkocht voor zo’n 7,4 miljoen dollar.

Verstandige investeringen allemaal, maar Rihanna laat zichzelf ook wel eens wat buitensporige uitgaven toe. Momenteel huurt ze een appartement met zeven slaapkamers in Londen waar ze 20.363 dollar voor betaalt... per week. En wanneer ze zich verplaatst doet ze dat met privéjets en jachten.

In 2011 huurde ze een jacht voor 300.000 dollar per week om rond te varen aan de Franse Riviera. In 2013 gaf ze 8.000 dollar uit in één avond in een stripclub in Miami. Klein bier tegenover het moment toen ze met Drake in een gelijkaardige tent in Houston verbleef. Daar betaalde ze aan het eind van de avond een rekening van 17.000 dollar.

Toch is het vooral haar Beauty-regime dat heel wat geld opslorpt. Volgens bronnen spendeert ze er 38.000 dollar per maand aan. Zo heeft ze een fulltime make-upartieste in dienst, net als een dermatoloog en iemand die zich uitsluitend bezig houdt met haar wimpers.

Rihanna houdt ervan uitbundig te leven, maar de Caraïbische doet ook heel wat terug. Ze richtte onder meer de ‘Clara Lionel Foundation’ op, die ze noemde naar het grootouders. Die organisatie zet zich wereldwijd in voor onderwijs voor kinderen.