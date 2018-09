Dit is het nieuwe lief van toptennisser Milos Raonic én ze is Belgische SD

04 september 2018

15u42

Bron: Tennisplaza 0 Showbizz Eerder dit jaar gingen Milos Raonic (27) en zijn toenmalige vriendin Danielle Knudson uit elkaar. Nu zou de Canadese tennisser echter over de breuk heen zijn en dat zowaar dankzij een Belgisch model, Camille Ringoir. Dat meldt Tennisplaza.

Camille Ringoir, een 25-jarig Belgisch model met meer dan 41.000 volgers op Instagram, zou de nieuwe vlam van Raonic zijn. “Camille zat zondag op de US Open in de box van Milos, de twee zijn sinds kort een koppel of op zijn minst erg intiem aan het daten”, vertelt een insider aan Tennisplaza.

De Aalsterse schone tekende op haar dertiende al een contract bij het modellenbureau Dominique Models. Sinds enkele jaren woont en werkt ze in New York.

First turtleneck of the season on set ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@camille_ringoir) op 31 aug 2018 om 21:32 CEST

🌹🌹🌹 merci @raniaabueid_ @jennifermassaux @matthewskymakeup ❤️ // @suprememgmt Een foto die is geplaatst door null (@camille_ringoir) op 03 nov 2016 om 17:41 CET

Now I get why people say I'm very expressive with my hands lol. Hear me talk (in Dutch) about food, beauty and everything else ❤️ Bedankt @elle_belgie om mij eeuwig gratis koffiekoeken te bezorgen (just kidding... But seriously). Belgium I love you 🇧🇪❤️ Een foto die is geplaatst door null (@camille_ringoir) op 28 sep 2016 om 14:27 CEST