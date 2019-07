Dit is het nieuwe lief van ‘Temptation Island’-verleidster Yasmine Nele Annemans

25 juli 2019

14u36 3 Showbizz Hoewel we zondag in ‘Ex On The Beach Double Dutch: All Stars’ nog konden zien hoe Yasmine als koppel naar huis ging met de Italiaanse playboy Elias, lijkt die romance op weinig te zijn uitgedraaid. De voormalige ‘Temptation Island’-verleidster heeft namelijk een nieuwe vriend. Dat maakte het koppel bekend op Instagram.

Verleidster Yasmine maakte ten tijde van ‘Temptation Island’ nog niet zoveel furore, maar daar kwam snel verandering in toen ze na de opnames een koppel vormde met Mezdi, die samen met Danielle de relatietest probeerde aan te gaan (en daarin faalde). Die relatie liep echter al snel op de klippen, volgens Yasmine omdat Mezdi haar bedroog met een van haar vriendinnen.

Na haar deelname was ze onder andere te zien de VIJF-serie ‘Oh My God’, maar haar meest besproken passages komen uit haar twee deelnames aan ‘Ex On The Beach’. In dat realityprogramma van MTV komen oude vlammen van de deelnemers aanspoelen op het strand, op zoek naar een vervolg op hun relatie, lust of wraak. Zowel aan het einde van het vierde seizoen als in ‘Ex On The Beach Double Dutch: All Stars’, dat zopas afliep, was te zien hoe de moroccan princess naar huis keerde met Elias.

Maar ook die relatie was dus geen lang leven beschoren. Yasmine heeft namelijk een nieuwe vriend, Cliff Mensah. Haar nieuwe vlam komt uit Amsterdam, maar woont nu in Antwerpen en mag onder andere Nederlandse voetbalspeler Gregory van der Wiel tot zijn vriendengroepje rekenen. Op Instagram regent het alvast felicitaties, onder andere van haar Temptation- en EOTB-collega’s. Zo reageerde Pommeline al met een hartje en een vlammetje.