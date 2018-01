Dit is het Hollywoodstulpje van Koen De Bouw KD

11u11 0 Jonas Lampens Koen De Bouw

Koen De Bouw heeft de smaak van Hollywood te pakken. Sinds het tweede seizoen van 'The Last Tycoon' werd geschrapt, heeft hij er geen projecten meer lopen, maar Koen blijft proberen. De acteur promoot momenteel ‘Het Tweede Gelaat’ van Jan Verheyen op het filmfestival van Palm Springs en doet er volop castings. En ’s avonds keert hij niet terug naar één of andere groezelige hotelkamer, maar naar dit paradijsje. 'My home away from home", schrijft hij erbij.

My #homeawayfromhome #linda and #larry #🙏🏻 #actorlife Een foto die is geplaatst door null (@koendebouw) op 11 jan 2018 om 19:56 CET