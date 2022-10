Dit is het geheim van het veertigjarig huwelijk van Bono en zijn vrouw Ali

Het succes van hun huwelijk ligt volgens Bono vooral aan het feit dat hij en Ali zeer goede vrienden zijn. “Vriendschap kan soms liefde overtreffen. Ali en ik zijn dan ook zeer goede vrienden, maar daarnaast zijn we ook romantisch. En wanneer je zowel romantiek als vriendschap in één persoon vindt, is dat heel bijzonder", legt hij uit.

Toch heeft het koppel ook weleens mindere dagen. “Soms wordt het moeilijk, maar zelfs dan blijven we altijd trouw aan elkaar”, vertelt Bono. “We steunen elkaar en ik ben zo dankbaar.” Op 21 augustus vierden de twee hun veertigjarig huwelijk. “Veertig jaar is een krachtig getal voor mij. En ook voor Ali. Het was dan ook geweldig toen we ons jubileum mochten vieren. We zeiden tegen elkaar: ‘Laten we dit nu niet verpesten.’” Bono en Ali hebben ook vier kinderen samen: Jordan (33), Eve (31), Elijah (23) en John (21).