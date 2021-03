“Dit is géén modegril”: 13% van de kandidaten voor K3 registreert zich niet als M of V maar als X

Wie zich oyalélé genoeg voelt om bij K3 in de voetsporen van Klaasje te treden, heeft nog tot maandag de tijd. Dan zet Studio 100 een punt achter de inschrijvingen. Momenteel zijn er al meer dan 20.000 gegadigden: 63% meisjes (V), 24% jongens (M) en 13% heeft zich geregistreerd als X. Het was Studio 100-baas Gert Verhulst zelve die de deuren wagenwijd openzette: “Nederlands, Vlaams, met een kleurtje of transgender, iedereen is welkom”, zei hij in een interview bij de start van de zoektocht.