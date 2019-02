Dit is de video van ‘Arendonk’, het nummer van Victor uit ‘Blind Getrouwd’ DBJ

23 februari 2019

13u15 0 Showbizz In Nederland hebben ze ‘New Kids’, wij hebben sinds kort Studio Vibe, de groep van Victor uit ‘Blind Getrouwd’. Op Spotify staat hun nummer ‘Arendonk’ op negen in de ‘Viral top 50' en vorig jaar maakten Victor en zijn kompaan een heuse videoclip.

In de aflevering van ‘Blind Getrouwd’ was al te zien hoe Victor op zijn trouwfeest de microfoon greep en achter de dj-booth kroop voor een optreden. Dat is moment is blijkbaar veel kijkers bijgebleven want het nummer staat in de top tien van meest virale liedjes in ons land.

Victor en zijn kornuit Benjey Van Beers namen vorig jaar ook een video van het nummer op om het Kempische dorp nog meer in de verf te zetten. “Dat is godomme een goei beat”, klinkt het onder meer in de commentaren, net als anderen die vinden dat Arendonk hierna moet omgedoopt worden tot ‘Arenboenk’.

In de clip is Victor te zien met zonnebril en open hemd terwijl hij lustig op een kauwgom maalt. Zijn vriend gaat langs de winkel om zichzelf te verwennen met een ijskoude cara-pils om vervolgens een balletje te trappen op dorpsveldje. Wat zou Victor’s vrouw Line daarvan vinden?