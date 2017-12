Gesponsorde inhoud Dit is de vetste kerstsingle van 2017: Ben Segers zingt loeiharde metal 'Jingle Bells', move over! HL

14u44

De groep Hells Bells. Ben Segers heeft met drie collega's een kerstsingle opgenomen met alles erop eraan: kerstmutsen, glühwein en bomen vol glinsterende ballen. Alleen koos hij voor een zeer ongewoon muziekgenre: vette metal.Zo hard klonk Kerst nog nooit!

De kerstsingle 'Gloria' is een geslaagde promostunt van het theatergezelschap Jimmenas van Ben Segers, Lucas Van den Eynde, Bert Huysentruyt en Dominique Mondelaers. Zij trekken vanaf 8 februari door Vlaanderen met het stuk 'Hells Bells', een verwijzing naar een hit van AC/DC. Dat zal met veel succes zijn, want van de 40 voorstellingen zijn er nu al meer dan de helft uitverkocht. In 'Hells Bells' draait alles rond vier midlifers, die hun grijs bestaan opvrolijken door wat te jammen in hun repetitiekot, waar ze ook dromen van een muzikale doorbraak. Als er geldproblemen opduiken, besluiten de vier hun heilige geloofwaardigheid op te offeren en een commerciële kerstsingle uit te brengen. 'Gloria' werd ondertussen echt uitgebracht en heeft zelfs een onweerstaanbaar grappige videoclip. Daarin zijn de vier verkleed als kerstman en maken ze met hun gierende gitaren de kerstmarkt Winterland in Hasselt onveilig. 'Jingle Bells', move over!