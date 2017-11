Dit is de trailer van de allerlaatste film van Daniel Day-Lewis redactie

Daniel Day-Lewis in 'Phantom Thread' Showbizz Daniel Day-Lewis (60) kondigde afgelopen zomer al aan dat hij zijn acteercarrière stopzet. Bekijk hier de trailer van zijn allerlaatste film 'Phantom Thread'.

De acteur, die Oscars won voor acteerprestaties in 'My Left Foot', 'There Will Be Blood' en 'Lincoln' gaf nog altijd geen precieze reden voor zijn beslissing. Maar insiders menen dat hij het wereldje beu is. 'En de recente schandalen in de filmwereld zullen hem al zeker niet van mening doen veranderen', weet men in zijn entourage. Daniel zou wel nog willen acteren. Maar hij zou dat voortaan enkel in het theater willen doen.

Zijn laatste film wordt dus deze 'Phantom Thread', een liefdesdrama waarin hij de rol van een getroubleerde kleermaker speelt. Fans van de acteur kunnen alvast even genieten van deze trailer.