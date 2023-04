Dit is de reden waarom ‘Dirty Dancing’-ster Jennifer Grey werd vervangen in ‘Friends’

“Ik was een enorme fan van ‘Friends’”, steekt ze van wal. “Maar toen ik erin meedeed, had ik zoveel angst, omdat ze het script maar bleven aanpassen. Het is erg moeilijk om een gastster te zijn, omdat je er niet écht bijhoort en je alles zelf moet uitzoeken. Ze probeerden erachter te komen wie mijn personage was, hoe de scène zou verlopen, en het veranderde steeds. Het maakte me angstig en bang, waardoor ik het amper kon doen.” Haar angst zorgde ervoor dat ze haar terugkeer in de sitcom afwees en ze nee zei tegen ‘Saturday Night Live’. “Het maakt me verdrietig dat ik vanwege mijn angst nee heb gezegd. De waarheid is dat ik wou dat ik toen mensen om me heen had die me konden helpen daarmee om te gaan.”