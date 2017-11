Dit is de officiële trailer van 'Avengers: Infinity War' TC

'Infinity War' is een prent waar de fans van de Marvel-films al jaren naar uitkijken. De reden is simpel: de Avengers, Guardians of the Galaxy én Dr. Strange die samenwerken om een kolossale buitenaardse griezel te lijf te gaan? Dat moet wel spektakel opleveren! En dat lijkt deze trailer nu al te bewijzen.

